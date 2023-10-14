"منتجي الدواجن" يؤخر مشاركته في مبادرة خفض الأسعار إلى هذا الموعد

كتبت- دينا خالد:

قال الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه سيبدأ المشاركة في مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، بدءا من غدٍ الأحد، بدلا من اليوم السبت كما أعلن في بيان سابق.

وجاءت الأسعار المطبقة من الاتحاد ضمن المبادرة بدءا من غدٍ كالتالي:

سعر كرتونة البيض بالمزرعة: 115 جنيها (بدلا من 124 جنيها في بيان سابق).

سعر كيلو الدواجن البيضاء الحية: 65 جنيها للكيلو بالمزرعة (بدلا من 74 جنيها في بيان سابق).

ولم يذكر الاتحاد الأسعار للمستهلك في بيان اليوم، والتي كان ذكرها في بيانه السابق، عند 73 جنيها لكيلو الدواجن البيضاء الحية، وعند 125 جنيها لكرتونة البيض.

ومنذ أن أعلن الاتحاد عن اشتراكه في المبادرة يوم الاثنين الماضي، لم ينشر أسعار البيض ودواجن التسمين، بشكل يومي على صفحته على فيسبوك، مثلما كان يفعل قبل ذلك.

وتتضمن مبادرة خفض الأسعار التي بدأت اليوم الحكومة تطبيقها بالتعاون مع اتحادات الصناعات والغرف التجارية ومنتجي الدواجن عددا من السلع الأساسية تشمل السكر والأرز والزيت والفول والعدس والمكرونة والألبان والجبن والدواجن والبيض، بنسب تخفيضات تتراوح بين 15 و25%.