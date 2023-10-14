إعلان

BBC

أسعار السمك البلطي والبوري والمكرونة اليوم السبت في سوق العبور

11:43 ص السبت 14 أكتوبر 2023

أسعار السمك اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 66 و70 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 جنيها و105 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 جنيه و320 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و180 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.

سوق مصراوى

أسعار السمك اليوم السمك البلطي سوق العبور الأسماك

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
معيط: على المؤسسات الدولية سرعة التحرك لضخ حزم تمويلية بالأسواق الناشئة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| الاحتلال: فتح ممر إنساني من الـ10 صباحًا لـ4 مساءً لنزوح الفلسطينيين لجنوب غزة