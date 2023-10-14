أسعار الحديد ترتفع في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34974 جنيه، بزيادة 215 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36253 جنيه، بزيادة 51 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2024 جنيه بزيادة 40 جنيها.