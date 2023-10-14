إعلان

BBC

أسعار الحديد ترتفع في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت (موقع رسمي)

11:01 ص السبت 14 أكتوبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34974 جنيه، بزيادة 215 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36253 جنيه، بزيادة 51 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2024 جنيه بزيادة 40 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الحديد الأسمنت حديد عز

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسعار الطماطم والبطاطس والبصل والخيار والليمون بسوق العبور اليوم السبت
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| الاحتلال: فتح ممر إنساني من الـ10 صباحًا لـ4 مساءً لنزوح الفلسطينيين لجنوب غزة