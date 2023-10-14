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BBC

متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت

10:34 ص السبت 14 أكتوبر 2023

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا خالد:

أظهرت بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، استقرار متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم السبت في الأسواق مقارنة بمستواه أمس.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق 97.9 جنيه، وهو نفس سعر أمس

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 78.93 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 117.52 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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