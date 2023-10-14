متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت
كتبت- دينا خالد:
أظهرت بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، استقرار متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم السبت في الأسواق مقارنة بمستواه أمس.
وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق 97.9 جنيه، وهو نفس سعر أمس
ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 78.93 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 117.52 جنيه بحد أقصى.
وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
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