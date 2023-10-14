كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر، مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1553 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1997 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2330 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند نحو 2663 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 18640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1933 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بزيادة نحو 63.92 دولار، بنسبة 3.42% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب