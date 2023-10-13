أسعار الحديد ترتفع في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما تراجعت أسعار الأسمنت.

ويعاني سوق مواد البناء ركودا كبيرا بحركتي البيع والشراء، الأمر الذي دفع المصنعون لتثبيت أسعار الحديد والأسمنت لعدة أشهر دون تغيير، أو تحركها في أضيق نطاق.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34722 جنيه، بزيادة 162.69 جنيه.

سعر طن حديد عز: 36201.88 جنيه، بزيادة 178.83 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1984.4 جنيه بتراجع 20.84 جنيه.