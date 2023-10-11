..المالية تستهدف جمع تمويلات خارجية بقيمة 2 مليار دولار قبل نهاية العام

القاهرة- مصراوي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية تستهدف جمع تمويلات بقيمة 2 مليار دولار من خلال بعض إصدارات السندات وغيرها التي تعتزم طرحها ومنها سندات الباندا الصينية والساموراي اليابانية وذلك قبل نهاية العام الميلادي الجاري.

وأضاف الوزير، خلال لقاء مع قناة سي إن بي سي عربية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي، المنعقدة حاليا في مراكش المغربية، أن الحكومة تستهدف جمع حصيلة من بيع الأصول للمستثمرين خلال العام المالي الجاري بقيمة تتراوح بين 4.5 و5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يتم تحقيقها.

وأوضح أن مصر سددت التزامات خارجية مستحقة عليها بقيمة 52 مليار دولار خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أنه تم سداد الالتزامات المتعلقة بالربع الأول من العام المالي الجاري.

وأرجع معيط قرار موديز بخفض تصنيف مصر منذ أيام إلى التأثر سلبا بالتحديات التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة بدءا من مرحلة وباء كورونا، والسياسات التوسعية الشديدة التي تبعتها والسيولة الضخمة التي تم ضخها، وهو ما أدى إلى موجة تضخمية عالية مع اضطراب سلاسل الإمداد، إلى جانب تداعيات السياسات النقدية التشددية التي صاحبت التعامل مع هذه الآثار، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

كانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين خفضت مساء الخميس الماضي التصنيف الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل إلى درجة Caa1 بدلا من B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.