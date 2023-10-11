هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.36% إلى مستوى 19563 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى 0.55%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 19.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 21.4 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.62% إلى مستوى 19724 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.