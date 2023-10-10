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BBC

قفز 440 جنيها.. سعر الجنيه الذهب يتجاوز 18 ألفا بتعاملات الثلاثاء

09:28 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 440 جنيها بحلول تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس، بعد قفزة سعر جرام الذهب بالسوق المحلي.

وقفز سعر الجنيه الذهب إلى نحو 18200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

ووفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 قفز بقيمة 55 جنيها خلال تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصل إلى 2275 جنيها بتعاملات مساء الثلاثاء.

سوق مصراوى

سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب شعبة الذهب

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