زيادة جديدة لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر الذهب ارتفع مع بداية التعاملات بقيمة 20 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس، وواصل الارتفاع بنفس القيمة بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1507 جنيهات للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1937 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2260 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2583 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1857 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بتراجع 4.4 دولار بنسبة 0.24% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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