انخفاض أسعار السكر والعدس واللحوم وارتفاع الأرز والجبن اليوم بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول المعبأ، وزيت عباد الشمس، والسكر، والمكرونة، والعدس، واللحوم الطازجة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالأسواق عند نفس مستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الأرز المعبأ وزيت الذرة والدواجن الطازجة والجبن الأبيض والرومي خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار التابعة للمركز.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 30.96 جنيه، بارتفاع 3.25 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 38.91 جنيه، بانخفاض 2.58 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.64 جنيه، بارتفاع 42 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.28 جنيه، بانخفاض 10.3 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 31.75 جنيه، بانخفاض 5.87 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.01 جنيه، بانخفاض 1.3 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 48.03 جنيه، بانخفاض 1.6 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 79.39 جنيه، بارتفاع 5.47 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.11 جنيه، بارتفاع 6 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 306.11 جنيه، بانخفاض 8.38 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 93.21 جنيه، بارتفاع 2.78 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 23.12 جنيه، بانخفاض 29 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.97 جنيه، بارتفاع 39 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 111.37 جنيه، بارتفاع 1.57 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 213.5 جنيه، بارتفاع 11.9 جنيه.

لتر اللبن السائب : 22.47 جنيه، بانخفاض 98 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 63.75 جنيه، بارتفاع 52 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 31.71 جنيه، بانخفاض 32 قرشا.