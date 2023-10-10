صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر العام المالي الجاري

القاهرة - مصراوي:

خفض صندوق النقد الدولي، في تقرير اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2023- 2024.

وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 3.6% خلال السنة التي ستنتهي في يونيو 2024، مقابل توقعات في يوليو الماضي بنمو 4.1%.

ورفع صندوق النقد، توقعاته للنمو خلال العام المالي الماضي 2022-2023 من توقعات سابقة بـ 3.7% إلى 4.2%.