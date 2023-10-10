صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر العام المالي الجاري
القاهرة - مصراوي:
خفض صندوق النقد الدولي، في تقرير اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2023- 2024.
وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 3.6% خلال السنة التي ستنتهي في يونيو 2024، مقابل توقعات في يوليو الماضي بنمو 4.1%.
ورفع صندوق النقد، توقعاته للنمو خلال العام المالي الماضي 2022-2023 من توقعات سابقة بـ 3.7% إلى 4.2%.
سوق مصراوى
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