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صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر العام المالي الجاري

12:46 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

صندوق النقد الدولي

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القاهرة - مصراوي:

خفض صندوق النقد الدولي، في تقرير اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2023- 2024.

وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 3.6% خلال السنة التي ستنتهي في يونيو 2024، مقابل توقعات في يوليو الماضي بنمو 4.1%.

ورفع صندوق النقد، توقعاته للنمو خلال العام المالي الماضي 2022-2023 من توقعات سابقة بـ 3.7% إلى 4.2%.

سوق مصراوى

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