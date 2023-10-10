انخفاض الطماطم والفاصوليا وارتفاع البطاطس والبامية بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم، والفاصوليا، والفلفل الحامي والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار البطاطس، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي، والبامية.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، بانخفاض جنيه.

البطاطس بين 10 جنيهات و14.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

البصل بين 14 جنيها و18.5 جنيه.

الكوسة بين 7 جنيهات و12 جنيها.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و17 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 6 و10 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات.

البامية بين 29 و33 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 جنيه و8 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الرمان بين 7 جنيهات و17 جنيها.

البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات.

البلح البارحي بين 25 و33 جنيها.