معدل التضخم السنوي بمصر يسجل رقما قياسيا جديدا ويتجاوز 40% في سبتمبر

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر سبتمبر الماضي إلى 40.3% مقابل أغسطس الماضي 39.7%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، ليسجل بذلك مستوى قياسيا جديدا بعد تحطيم رقم أغسطس.

ووفقا لبيانات الجهاز، صعد معدل التضخم السنوي في المدن إلى 38% في سبتمبر الماضي مقابل 37.4% في أغسطس الماضي.

وجاء ذلك موافقا لما توقعه محللون وخبراء، تحدثوا لمصراوي أمس الأول، بأن تواصل أرقام معدل التضخم السنوي في سبتمبر تسجيل مستويات قياسية جديدة (بتقديرات في المدن لها بين 37.6 و38%)، وذلك بعد تجاوزه مستوى 37% في أغسطس الماضي.

وأرجع الجهاز ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر سبتمبر الماضي إلى تسجيل أسعار الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 74.2%.

كما ارتفعت ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 47.8%، وزادت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 93%، وصعدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.6%، وفقا للبيان.

وارتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 70.4%، كما ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 29.2%، وزادت أسعار الفاكهة بنسبة 70.1%، وأسعار الخضروات بنسبة 122.2%.

وزادت أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 41.6%، وأسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 73.1%، ومجموعة الدخان بنسبة 54.5% خلال سبتمبر مقارنة بسبتمبر 2022.

كان البنك المركزي حدد مستهدفات جديدة لمعدل التضخم السنوي عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، على أن يتراجع إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.