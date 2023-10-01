خريطة الأسعار: انخفاض السكر واللحوم وارتفاع الفول.. والذهب يقلص خسارته

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السكر واللحوم في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الفول والجبن، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وقلص الذهب خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات بعد تراجعه في الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار البيض اليوم الأحد في المزرعة

أسعار الدواجن اليوم الأحد تتراجع في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البطاطس والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

انخفاض البلطي.. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

انخفاض أسعار السكر واللحوم وزيادة الفول والجبن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يقلص خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات