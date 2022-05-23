أسعار الحديد في 5 شركات بعد تراجعه ألف جنيه بالأسواق اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

شهد سعر الحديد التسليح تراجعًا بنحو ألف في الطن، وذلك نتيجة انخفاض سعر الخامات بالبورصات العالمية.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن شركات الحديد أعلنت تراجع أسعارها بنحو ألف جنيه تسليم أرض المصنع، بحسب الشركة.

وأضاف الزيني، أن كلا من شركة حديد عز والسويس للصلب والعشري للصلب والمراكبي والجيوشي للصلب خفض أسعارها ألف جنيه اعتبارًا من اليوم الاثنين.

ويرصد مصراوي أسعار حديد التسليح تسليم أرض المصنع في 5 شركات، بحسب رئيس شعبة مواد البناء:

سعر طن الحديد بشركة حديد عز: 18170 جنيهًا.

سعر طن الحديد بشركة السويس للصلب: 18070 جنيهًا.

سعر طن الحديد بشركة العشري للصلب: 18 ألف جنيه

سعر طن الحديد بشركة المراكبي: 18050 جنيهًا.

سعر طن الحديد بشركة الجيوشي: 17900 جنيه.

وذكر الزيني، أن متوسط سعر طن الحديد في المصانع المتكاملة تسليم أرض المصنع يتراوح بين 18 ألف جنيه و18170 جنيهًا.

ويتراوح متوسط سعر طن الحديد للمستهلك بالمصانع المتكالمة بين 18200 و18400 جنيه، وفقا لقول الزيني.

ووفقا لرئيس الشعبة، فإن متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع في المصانع الاستثماري يتراوح بين 17200 و17500 جنيه، ومتوسط سعر طن الحديد للمستهلك في المصانع الاستثماري بين 17500 جنيه و17700 جنيه.

وكانت شركة حديد عز أعلنت اليوم خفض سعر الطن تسليم أرض المصنع ألف جنيه اعتبارًا من الغد، ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى 18170 جنيهًا.

وكانت شركات الحديد أعلنت انخفاض أسعارها لشهر مايو الجاري بين 800 جنيه و830 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع بحسب الشركة، وفقا لقول الزيني في وقت سابق لمصراوي.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.