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"فيليب موريس" ترفع أسعار سجائر "إل إم" بداية من اليوم

12:58 م الإثنين 23 مايو 2022
"فيليب موريس" ترفع أسعار سجائر "إل إم" بداية من اليوم

علب سجائر

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كتبت-شيرين صلاح:

أعلنت شركة فيليب موريس مصر اليوم الاثنين زيادة سعر السجاير "إل إم"، بينما أبقت على أسعار الأنواع الأخرى التي تنتجها دون تغيير، بحسب إخطار من الشركة حصل مصراوي على نسخة منه.

وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن شركة فيليب موريس أعلنت زيادة أسعار العلب " "إل إم" جنيهًا للعلبة الواحدة، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين في الأسواق.

وينشر مصراوي الأسعار الجديد للسجائر بحسب إخطار الشركة:

إل إم أحمر: 34 جنيهًا.

إل إم أزرق: 34 جنيهًا.

إل إم فضي: 34 جنيهًا.

إل إم Forward للعلبة: 34 جنيهًا.

بينما أبقت الشركة على أنواع أخرى للسجائر دون تغيير في سعرها:

مارلبورو أحمر: 49 جنيهًا.

مارلبورو دهبي: 46 جنيهًا.

مارلبورو purple mix للعلبة: 46 جنيهًا.

مالبورو crafted بأنواعها: 36 جنيهًا.

إل إم motion بأنواعها :28 جنيهًا.

وأعلنت الشركة الشرقية ايسترن كومباني، مارس الماضي، الأسعار الجديدة للسجائر، حيث ارتفعت الأسعار جنيهًا على أصناف سجائر كليوباترا الشعبية، وهي الأصناف التي تنتجها الشركة، فيما لم تعلن الشركات المنتجة لباقي الأنواع أسعارها الجديدة بعد.

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شعبة الدخان إل إم أسعار السجائر فيليب موريس

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