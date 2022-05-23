كيف ستبيع الحكومة حصصا في فنادقها لصناديق سيادية ؟.. وزير يجيب

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، إن الوزارة ستؤسس شركة جديدة لضم فنادق تابعة تحت هذه الشركة تمهيدًا لشراكة مع صناديق سيادية.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال الأسبوع الماضي، إنه سيتم دمج عدد من الفنادق الحكومية تمهيدًا للطرح في البورصة، للتوسع في حوكمة المؤسسات الحكومية.

وأوضح الوزير، ردًا على سؤال لمصراوي، خلال مؤتمر لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، اليوم الاثنين، أنه "سيتم نقل ملكية أصول الفنادق من شركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" أو الشركة القابضة للسياحة والفنادق ونضعها في شركة مشروع مملوكة بنسبة 100% للحكومة، ثم بعد ذلك سيتم بيع حصة من هذه الشركة لصناديق سيادية".

وأضاف :"المستثثمرون لن يشرتوا فندقا بذاته لكن المستثمر سيمتلك حصة في الشركة المالكة للفنادق، ويمكنهم متابعة استثماراتهم، وستدير شركة إيجوث الشركة الجديدة، فيما تدير الأصول والفنادق شركات إدارة عالمية وهو أمر واقع حالياً مثل فندق ماريوت".

وتمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق من خلال شركات (ايجوث، ومصر للفنادق) عددا من الفنادق تتضمن ماريوت القاهرة، ونايل ريتز كارلتون، وشتايجنبرجر الهرم وغيرها.

وقال الوزير إنه يتم التفاوض حاليا حول نسبة الملكية المطروحة للصناديق السيادية، ولم يتم تحديد نسبة أو حد أدنى لها.

وكان صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ) المملوك لحكومة أبوظبي، اشترى الشهر الماضي حصصًا في 5 شركات مدرجة في البورصة المصرية بقيمة إجمالية حوالي 1.88 مليار دولار.