تراجع الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضروات خلال تعاملات اليوم الاثنين بين 50 قرشا و1.5 جنيه للكيلو، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما ارتفعت أسعار كيلو الباذنجان البلدي، والجوافة بين 25 قرشا و3 جنيهات، اليوم، وفقا لبيانات سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.75 جنيه بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 4.5 و6.5 جنيه.

الخيار الصوب بين جنيه و3 جنيهات بتراجع 1.5 جنيه.

الخيار البلدي بين جنيه و3 جنيهات بتراجع 1.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الجوافة بين 4 جنيهات و13 جنيها بزيادة 3 جنيهات.

الكنتالوب بين 3 و4 جنيهات.

الفراولة بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الخوخ البلدي العريشي بين 2.5 و7.5 جنيه.