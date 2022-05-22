كيف تصرف معاشك عبر محفظة الهاتف المحمول منعًا لإيقافه بداية من يونيو؟

كتبت- ياسمين سليم:

تستعد هيئة التأمينات الاجتماعية بداية من الشهر المقبل إيقاف صرف المعاش لكل من يحمل بطاقة صرف المعاشات التقليدية التي تسمى "البطاقة الزرقاء".

وكانت هيئة التأمينات الاجتماعية بدأت خطة لاستبدال بطاقة صرف المعاشات "البطاقة الزرقاء" ببطاقة كارت ميزة مجانًا بداية من العام الجاري، وذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري.

ويبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم نحو 10.5 مليون شخص.

وتحدد الهيئة 3 طرق لصرف المعاشات بداية من الشهر المقبل، وهي عبر بطاقة ميزة أو عن طريق "حساب جاري" بأحد البنوك أو عن طريق محفظة الهاتف المحمول.

ومنذ شهر أغسطس الماضي سمحت الهيئة لأصحاب المعاشات بصرف معاشاتهم عبر محافظ الهاتف المحمول.

وإذا كنت ترغب في صرف معاشك عبر محفظة الهاتف المحمول بداية من الشهر المقبل فاتبع الإجراءات التالية:

- توجه إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها.

- اطلب فتح محفظة إلكترونية على رقم هاتفك المحمول.

- بعد فتح المحفظة اطلب من شركة المحمول خطابا موجها لهيئة التأمين الاجتماعي لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على محفظة الهاتف المحمول.

- تُستكمل باقي الإجراءات بين الهيئة القومية للتأمينات وشركة المحمول لتيسير الإجراءات على المستحقين.

ويمكن لصاحب المعاش الاستفادة بخدمات المحافظ الإلكترونية وهي كالآتي:

- السحب النقدي.

- التحويل وعمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة.

- سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية.

- الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR Code.

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