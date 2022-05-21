كتبت-ياسمين سليم:

تبدأ هيئة التأمينات الاجتماعية الشهر المقبل، إيقاف المعاشات لكل من يحمل بطاقة صرف المعاشات التقليدية التي تسمى "البطاقة الزرقاء".

وكانت هيئة التأمينات الاجتماعية بدأت خطة لاستبدال بطاقة صرف المعاشات "البطاقة الزرقاء" إلى بطاقة كارت ميزة مجانًا بداية من العام الجاري، وذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري.

واعتمدت خطة على 3 مراحل أولها بدأ في يناير وانتهت في مارس، والمرحلة الثانية من يناير وانتهت في أبريل الماضي، أما المرحلة الثانية بدأت يناير وتنتهي في مايو الجاري.

وبحسب مصدر من هيئة التأمينات فإن نحو مليون صاحب معاش وقائم بالصرف لم يحولوا حتى الآن بطاقاتهم إلى بطاقة ميزة، أو طرق الصرف الأخرى التي تحددها الهيئة، مما يعني أنه توقف صرف معاشات هذه الفئة بداية من الشهر المقبل في حال عدم تغيير البطاقة.

ويبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم نحو 10.5 مليون شخص.

وتحدد الهيئة 3 طرق لصرف المعاشات بداية من الشهر المقبل، وهي عبر بطاقة ميزة أو عن طريق حساب جاري بأحد البنوك أو عن طريق محفظة الهاتف المحمول.

بطاقة ميزة

يمكن لصاحب المعاش التوجه لأقرب مكتب تأمينات من محل السكن ومعه أصل بطاقة الرقم القومي وصوره ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول لاستلام كارت ميزه دون تحمل أية أعباء مالية.

الحساب الجاري

إذا كان لدى صاحب المعاش حسابًا جاريًا في أحد البنوك العاملة في مصر، يمكنه التوجه للبنك وطلب خطاب منه موجه لمكتب التأمينات المختص لتحويل المعاش على حسابه الشخصي.

وفي حال عدم وجود حساب جاري يمكنه التوجه لأي بنك وفتح حساب بنكي ثم طلب خطاب من البنك موجه لمكتب التأمينات لتحويل المعاش على الحساب الجديد.

محفظة المحمول

تسمح هيئة التأمينات لصحاب المعاش بتحويل معاشه إلى محفظة المحمول الخاصة به وهذا عن طريق.

التوجه لأي فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي.

بعد فتح المحفظة يطلب صاحب المعاش من شركة المحمول خطاب موجه لهيئة التأمينات لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على محفظة الهاتف المحمول.