تراجع أسعار الحديد وزيادة الخشب اليوم الأحد في الأسواق

الأحد 22 مايو 2022

10:48 ص الأحد 22 مايو 2022

تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت، بينما ارتفعت أسعار الخشب خلال تعاملات اليوم في الأسواق.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19031 جنيهًا، بتراجع 442 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 19367 جنيهًا، بتراجع 290 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1442 جنيهًا، بتراجع 24 قرشًا.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2776 جنيهًا، بتراجع 30 قرشًا.

سعر الخشب الزان للطن: 12047 جنيهًا، بزيادة 878 جنيهًا.

سعر الخشب الأبيض للطن: 7542 جنيهًا، بزيادة 182 جنيهًا.