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مصدر: مليون مستحق مهدد بوقف صرف المعاش من أول يونيو بسبب استبدال البطاقة

07:01 م السبت 21 مايو 2022
مصدر: مليون مستحق مهدد بوقف صرف المعاش من أول يونيو بسبب استبدال البطاقة

سيدة تستلم معاشها

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كتبت-ياسمين سليم:

قال مصدر من هيئة التأمين الاجتماعي إن نحو مليون صاحب معاش مهدد بوقف صرف المعاشات بداية من شهر يونيو المقبل في حال لم يحولوا بطاقات صرف المعاشات التقليدية التي تسمى "البطاقة الزرقاء" إلى بطاقة ميزة.

وتبدأ هيئة التأمينات الاجتماعية الشهر المقبل، إيقاف المعاشات لكل من يحمل بطاقة صرف المعاشات التقليدية التي تسمى "البطاقة الزرقاء".

وكانت هيئة التأمينات الاجتماعية بدأت خطة لاستبدال بطاقة صرف المعاشات "البطاقة الزرقاء" إلى بطاقة كارت ميزة مجانًا بداية من العام الجاري، وذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري.

ويبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم نحو 10.5 مليون شخص.

وتحدد الهيئة 3 طرق لصرف المعاشات بداية من الشهر المقبل، وهي عبر بطاقة ميزة أو عن طريق حساب جاري بأحد البنوك أو عن طريق محفظة الهاتف المحمول.

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