سعر الذهب اليوم ينخفض 60 جنيهًا .. وتوقعات بالتراجع لألف جنيه للجرام (فيديو)

واصل سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، تراجعه مع حاول التعاملات المسائية، وانخفض 30 جنيهًا مرة أخرى بعدما تراجع 30 جنيهًا مع بداية التعاملات، وبهذا يهوي سعر الجرام 60 جنيها خلال اليوم، وفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وقال نجيب، إن سعر الجرام انخفض إلى ألف جنيه لجرام الذهب عيار 21 قبل أن يعود مرة أخرى للارتفاع قليلا إلى 1015 جنيها، متوقعا أن يتراجع مجددا إلى الألف جنيه.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 676.7 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 870 جنيهًا الجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1015 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1160 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 8120 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، إلى نحو 1844 دولارا للأقية مقابل 1839 دولارا للأوقية، أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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