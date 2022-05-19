الضرائب: تشكيل لجنة مشتركة مع نقابة المهن السينمائية لحل مشكلات الأعضاء

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب شكلت لجنة مشتركة مع نقابة المهن السينمائية أسوة بما تم مع نقابتي المهن التمثيلية والمهن الموسيقية لحل المشكلات ومد جسور التواصل، وذلك وفقًا لتوجيهات وزير المالية بخدمة المهنيين بالنقابات الفنية المختلفة.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الخميس، أضاف عبد القادر أن هذه اللجنة ستعمل على المساعدة في حل كافة المشاكل الخاصة بأعضاء نقابة المهن السينمائية والتواصل مع المأموريات التابعة لتذليل تلك المشاكل وحلها، وأيضًا العمل على إنشاء جسر تواصل مستمر بين المصلحة وأعضاء النقابة لمناقشة كافة المقترحات والمطالب وحل المشكلات في أسرع وقت ممكن.

وأعرب مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب، عن شكره لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب على جهودهم من أجل تخصيص هذه اللجنة من مصلحة الضرائب لإنهاء أية مشكلات أو موضوعات متعلقة بالضرائب لدى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن السينمائية والتي يبلغ عدد أعضائها 9 آلاف عضو.

وأوضح أن ذلك يأتي أسوة باللجان المتواجدة بنقابتي المهن التمثيلية والمهن الموسيقية، مؤكدًا أهمية فتح قنوات تواصل مستدامة لنقابة المهن السينمائية مع مصلحة الضرائب، على نحو يُسهم في حل المشكلات بشكل سريع من خلال تيسير الإجراءات الضريبية.

ويصل عدد شُعب نقابة المهن السينمائية إلى 10 شُعب وهي (الإخراج، والإنتاج، والتصوير، والسيناريو، والصوت، والمكياج، والديكور، والأزياء، والمعامل، والمؤثرات البصرية والصوتية).

وأكد محمد عبد المنعم كشك، معاون رئيس المصلحة، أن هذه اللجنة المشتركة سوف تتواجد بمقر نقابة المهن السينمائية يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وهي تهدف ليس فقط إلى حل المشكلات، ولكن أيضا الى تجنب وقوع هذه المشكلات من الأساس.

وذكر كشك أن اللجنة ستعمل على توعية أعضاء النقابة وتوضيح القوانين والتعليمات الضريبية التي تصدر عن مصلحة الضرائب وتتعلق بالمهن الحرة، وكذلك تقديم المساعدة والمشورة في تقديم الإقرارات الضريبية لأعضاء نقابة المهن السينمائية.