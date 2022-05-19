2.5 مليار جنيه حصيلة جمارك الدخيلة ودمياط من الضرائب والرسوم في أبريل



كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك "الدخيلة" و"دمياط" خلال أبريل الماضي بلغت نحو 2 مليار و483 مليونًا و640 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تم الإفراج خلال أبريل الماضي عن مشمول 8 آلاف و37 شهادة جمركية واردة بجمارك الدخيلة ودمياط، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة.

وذكر أن من بين هذه السلع والبضائع: القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، والتفاح، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط والمصنوعات النسحية، والأعلاف، وقطع غيار السيارات والموتوسيكلات.

وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الدخيلة ودمياط بلغت 436 مليونًا و922 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و597 مليونًا و171 ألف جنيه.

وأوضح أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الدخيلة ودمياط قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و650 بيانًا جمركيًا خلال أبريل الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل.

وأشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية للرسائل المصدرة خلال أبريل بلغت 8 مليارات و80 مليونًا و389 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 12 مليونًا و337 ألف جنيه.