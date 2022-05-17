كتبت-شيرين صلاح:

تتأثر أسعار السلع المستوردة بتغير سعر الدولار مقابل الجنيه، فمع حدوث ارتفاع تزيد أسعار السلع بالتزامن مع هذه الزيادة، ولكن مع حدوث الانخفاض تأخد أسعار السلع بعض التمهل حتى تتراجع في الأسواق، وفقا لقول عدد من المستوردين تحدثوا لمصراوي.

ويتسأل الكثير من المستهلكين عن سبب عدم تراجع أسعار السلع المستوردة بالأسواق مع انخفاض السعر حاليا.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة 21 قرشًا خلال أسبوع، ليسجل 18.24 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع، وفقا لبيان البنك الأهلي.

أسعار السلع المستوردة

قال مصطفى المكاوي، السكرتير العام المساعد لشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن أسعار السلع المستوردة لا تتراجع في الأسواق بعد انخفاض الدولار وتأخد بعض الوقت حتى يشعر المستهلك بهذا التراجع، على عكس ما يحدث عند الارتفاع.

وفسر المكاوي سبب عدم تراجع أسعار السلع المستوردة مع انخفاض الدولار حاليا، إلى وجود مخزون لدى المستوردين من السلع تم استيرادها بسعر الدولار وهو مرتفع.

واتفق مع المكاوي في القول، أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قائلاً إن المستورد لديه الآن بضائع تم استيرادها بسعر الدولار مرتفع، لذا لن يستطيع بيع ما لديه بسعر الدولار الحالي، موضحًا "وإلا المستورد هيخسر في تمن البضاعة اللي اشتراها".

وأضاف الملواني، أن التاجر يحتاج إلى بيع ما لديه من مخزون، واستيراد بضائع بسعر الدولار أقل حتى يستطيع أن يبيع للتجار البضائع بسعر أقل وبالتالي تنخفض أسعارها في الأسواق.

وذكر المكاوي، أن الانخفاض الذي حدث قيمة الدولار حاليًا ليست كبيرة، بالإضافة إلى عدم معرفة إذا كان الانخفاض سيستمر أم يحدث زيادة مرة أخرى لسعر الدولار.

ووفقا لقول المكاوي، فإن المستوردين ينتظرون استقرار سعر الدولار عند مستوى معين، ومن ثم تستورد سلع بسعر أقل، وبالتالي يحدث تراجع للأسعار في الأسواق بانخفاض سعر الدولار.

وقال المكاوي، إن خلال الأشهر المقبلة ومع استقرار سعر الدولار عند هذا المستوى، اتوقع تراجعًا في أسعار السلع المستوردة في الأسواق.

وشهدت أسعار السلع المستوردة ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق، وذلك تأثرًا بزيادة سعر الدولار في البنوك.