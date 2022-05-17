قفزة 47% في صادرات الملابس الجاهزة خلال الربع الأول من العام

كتبت- شيرين صلاح:

قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن صادرات القطاع قفزت بنسبة 47% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان المجلس، فإن حجم صادرات القطاع ارتفع بقيمة 641 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 435 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

وكشفت لويس في البيان، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول المستوردة من مصر بقيمة 379 مليون دولار بالربع الأول من 2022 مقابل 240 مليون دولار بنسبة زيادة 58%.

وأشارت إلى أن قارة أوروبا تأتي في المركز الثاني بقيمة 114 مليون دولار مقابل 92 مليون دولار، بنسبة زيادة 25 %.

كما أشارت إلى أن صادرات الملابس حققت زيادة بنسبة 37 % للدول العربية خلال الربع الأول من 2022، لتسجل الصادرات 76 مليون دولار مقابل 56 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأكدت رئيس المجلس التصديري، على أن المجلس يسعى بشكل مستمرة لفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في كافة الدول لزيادة حجم الصادرات خاصة للدول العربية، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي قد تؤثر سلباً على الصادرات بقطاع الملابس الجاهزة.

وأشارت إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية بالعودة لمستندات التحصيل وإلغاء الاعتمادات المستندية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج خطوة لإعادة الأمور إلي نصابها في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني والعالمي.