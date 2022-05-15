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ماذا نعرف عن الرخصة الذهبية بعد إعلان الحكومة منحها لعدد من المشروعات؟

04:42 م الأحد 15 مايو 2022
ماذا نعرف عن الرخصة الذهبية بعد إعلان الحكومة منحها لعدد من المشروعات؟

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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كتبت- شيرين صلاح:

أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم خلال مؤتمر صحفي عدد من التيسيرات على القطاع الصناعي، أبرزها إصدار الرخصة الذهبية لبعض المشروعات.

وقال رئيس الحكومة، إنها ستمنح مرة واحدة لبعض من المشروعات من قبل رئيس الوزراء.

وأوضح أن الدولة اختارت 3 مجالات لمنحها كبداية وهي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.

وتعتبر الرخصة الذهبية واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، ويرصد مصراوي المعلومات عن الرخصة الذهبية التي أعلنت عنها الحكومة اليوم، وفقًا لما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

الرخصة الذهبية

يحصل المشروع على الرخصة الذهبية من الهيئة العامة للاستثمار.

تمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة.

تمنح الرخصة للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية.

تحصل الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.

تكون الموافقة للحصول على الرخصة الذهبية من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر.

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