

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا بقيمة 175 جنيها للجرام بنسبة 18% خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بما كان عليه في نهاية مارس الماضي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 1145 جنيها في نهاية تعاملات أمس السبت، وهو أعلى مستوى تاريخي له في مصر، وذلك مقابل 970 جنيها في نهاية مارس الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 بنهاية تعاملات أمس نحو 981 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 1309 جنيهات، وسعر الجنيه الذهب نحو 9160 جنيها.

ويأتي ذلك رغم تراجع سعر الذهب العالمي بنحو 40.5 دولار في شهر أبريل الماضي مقارنة بنهاية شهر مارس، حيث سجل بنهاية أبريل في تعاملات يوم الجمعة الماضي نحو 1896.93 دولار للأوقية، وفقا لبيانات شبكة بلومبرج.

بينما ارتفع متوسط سعر الدولار في البنوك خلال أبريل الماضي بنحو 21 قرشا، ليصل بنهاية الشهر إلى 18.44 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور سعر جرام الذهب عيار 21 في الأسواق خلال شهر أبريل الماضي، بحسب بيانات السوق التي رصدها مصراوي خلال الشهر.

وكان تقرير لمجلس الذهب العالمي صدر يوم الخميس الماضي، كشف عن ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر بنسبة 8% خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً أعلى مستوى ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2015.



وبحسب التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للمجلس، سجل الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 7.7 طن مقابل نحو 7.1 طن خلال نفس الفترة من عام 2021.



وبالمقارنة ربع السنوية، ارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 13.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021 والذي سجل 6.8 طن.