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الإحصاء: 191 مليون نسخة موزعة للصحف العامة محليًا وخارجيًا خلال 2020

11:31 ص الأحد 01 مايو 2022
الإحصاء: 191 مليون نسخة موزعة للصحف العامة محليًا وخارجيًا خلال 2020

الصحف المصرية

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بـلغ عـــدد النسـخ الـموزعة للــصحــف المصرية الــعـامــة محليًا وخارجيًا 191.242 مليـــون نسخة عـام 2020، بحسب بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وأصدر الجهاز بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المــوافق 3 مايو من كل عام.

وجاءت أبرز مؤشرات البيان أن عــدد الصـحف العـامـة الـتي صــدرت في 2020 بلغت 59 صحيــفة عـامــة.

وبلغ عدد الدوريات (وهي الموضوعات ذات الطابع العام أو المتخصصة) لكل من القطاعات (الحكـــومي / العـام / الأعمال العــام الــتي تــصدر محــلـياً) 45 دورية عــام 2020.

وبحسب البيان بلغ عـــدد الدوريات التي يصدرها القطــاع الخاص محليًا 71 دورية بينما الموزعة خارجياً 20 دورية لعام 2020.

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