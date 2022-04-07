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طليقة مؤسس أمازون بالمركز الرابع.. تعرف على أغنى 10 سيدات في العالم

02:45 م الخميس 07 أبريل 2022
طليقة مؤسس أمازون بالمركز الرابع.. تعرف على أغنى 10 سيدات في العالم

ماكينزي سكوت وجيف بيزوس

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كتبت– شيماء حفظي:

أعلنت مجلة فوربس، عن قائمة أغنى 10 سيدات في العالم، وجاءت ماكينزي سكوت طليقة مؤسس أمازون جيف بيزوس، رابع أغنى امرأة في 2022.

وفي المرتبة الأولى لأغنى 10 سيدات في العالم، جاءت الفرنسية فرانسواز بيتنكور مايرز، بصافي ثروة 74.8 مليار دولار، وهي حفيدة مؤسس شركة التجميل الكبيرة لوريال، وكانت والدتها أيضا أغنى امرأة في العالم قبل وفاتها.

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أما في المرتبة الثانية جاءت الأمريكية أليس والتون بثروة 65.3 مليار دولار وهي ابنة مؤسس وول مارت سام والتون.

وفي المركز الثالث الأمريكية جوليا كوخ، وتبلغ ثروتها 60 مليار دولار، وهي أرملة دافيد كوخ، وتمتلك مع أطفالها حصة قدرها 42% من أسهم Koch Industries، ثاني أكبر شركة خاصة في الولايات المتحدة.

أما الأمريكية ماكينزي سكوت، فتحتل المرتبة الرابعة بصافي ثروة 43.6 مليار دولار حصلت عليها من شركة أمازون بعد طلاقها من مؤسس أمازون جيف بيزوس.

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والأمريكية جاكلين مارس بثروة 31.7 مليار دولار هي في المرتبة الخامسة، وورثت ثلث شركة "مارس"، وهي مجموعة الحلوى وأغذية الحيوانات الأليفة وراء شوكولاتة M & M's وعلامات تجارية مثلIAMS وPedigree. تأسست الشركة على يد جدها فرانك سي مارس عام 1911.

وفي المركز السادس جينا رينهارت بصافي ثروة 30.2 مليار دولار، وهي رئيسة شركة التعدين والزراعة الأسترالية Hancock Prospecting Group، التي أسسها والدها لانج هانكوك (المتوفى عام 1992).

أما أرملة صاحب الكازينو شيلدون أديلسون الأمريكية ميريام أديلسون فتحتل المركز السابع بصافي ثروة 27.5 مليار دولار وتمتلك حاليًا حصة زوجها الراحل البالغة 50% في Las Vegas Sands بعد وفاته في أوائل عام 2021 ووافقت على بيعها بعد شهرين من وفاته مقابل 6.25 مليار دولار في محاولة للتركيز على سوق آسيا.

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والألمانية سوزان كلاتن تملك ثروة 24.3 مليار دولار، حيث تمتلك 19% من الشركة الألمانية لصناعة السيارات بي إم دبليو BMW، والتي ورثتها عن والدتها جوانا كوانت والأب هربرت كواندت، لتحتل المركز الثامن بقائمة فوربس.

وفي المركز التاسع تأتي إيريس فونتبونا بثروة 22.8 مليار دولار، وهي أرملة قطب تشيلي أندرونيكو لوكسيتش، الذي توفي بسبب السرطان في 2005 بعد أن جمع ثروة في التعدين وصناعة المشروبات.

وفي المركز العاشر جاءت أبيغيل جونسون بثروة 21.2 مليار دولار وهي الرئيسة التنفيذية لشركة Fidelity Investments منذ 2014 بعد أن تولت منصب والدها نيد جونسون الثالث، الذي توفي في مارس، وتمتلك 24.5% من أسهم الشركة، التي تمتلك 4.2 تريليون دولار من الأصول المدارة والتي أسسها جدها في 1946.

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