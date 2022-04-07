ارتفاع الطماطم وتراجع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 6 أصناف من الخضروات بين 25 قرشا و5 جنيهات للكيلوجرام خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراجعت أسعار كيلو الكوسة، والفاصوليا، والخيار الصوب، والملوخية بين جنيه و6 جنيهات، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات الأخرى والفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 9 جنيهات و12 جنيها، بزيادة 2.5 جنيه

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.

البصل بين جنيه و2.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات، بتراجع 6 جنيهات

الباذنجان البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 15 جنيهات و18 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 13 و20 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

الملوخية بين 11 و13 جنيها، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب بين 6 و7 جنيهات، بتراجع حنيه

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات، بزيادة 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.