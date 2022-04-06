يصل إلى 25%.. ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية بعد زيادة الدولار

كتبت- دينا خالد:

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأجهزة المنزلية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10 و25%، في الأيام الماضية، مقارنة بالأسعار قبل أسبوعين، وذلك بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأشار إلى أن الزيادات في الأسعار تختلف بحسب الأصناف والماركات. وقال لمصراوي، من أبرز الأجهزة المنزلية التي ارتفعت أسعارها الثلاجات والبوتاجازات، حيث يدخل في تصنيعها معادن عديدة كالإستانلس والألومنيوم، والتي ارتفعت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأشار أن أسعار الألومنيوم والإستانلس والرقائق والمواصلات، وهي خامات أساسية في صناعة الأجهزة المنزلية شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية بنسبة تتجاوز 25% بسبب الخلل في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن.

وشهد سعر الجنيه انخفاضا ملحوظا خلال يومي الاثنين والثلاثاء 21 و22 مارس الماضي ثم بعض الارتفاع في الأيام التالية معوضا بعض خسائره، ليصل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه منذ يوم 21 مارس وحتى اليوم إلى نحو 16.5%، حيث سجل متوسط السعر في البنوك اليوم 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

وذكر هلال أن ارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية ساهم في ارتفاع أسعار الشاشات، حيث ارتفع سعر الشاشة 32 بوصة إلى 2900 جنيه، مقابل 2300 جنيه، في بداية شهر مارس.

وأوضح أن سوق الأجهزة المنزلية يعاني من حالة ركود كبيرة وضعف في الإقبال، نتيجة ارتفاع الأسعار المستمر وضعف القدرة الشرائية لكثير من المواطنين.