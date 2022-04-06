ارتفاع صادرات النحاس والألومنيوم خلال أول شهرين من عام 2022

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت صادرات مصر من النحاس والألومنيوم خلال أول شهرين من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وبحسب البيان الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات الحرارية، سجلت الصادرات المصرية من النحاس خلال أول شهرين من عام 2022 ارتفاعا بنسبة 45%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية من النحاس إلى 62 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقابل 43 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

وجاءت أهم الدول المستوردة للنحاس من مصر خلال أول شهرين من العام الجاري كالتالي:

جاءت في المركز الأول السعودية بقيمة الصادرات المصرية من النحاس بنحو 36.3 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجاري مقابل 963 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وجاءت بعدها لبنان بقيمة صادرات بلغت 6.6 مليون جنيه خلال أول شهرين من العام الجاري مقابل 4.3 مليون جنيه في أول شهرين من العام الماضي.

وجاء في المركز الثالث الصين بقيمة صادرات بلغت 5.2 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجاري مقابل 3.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، ويليها الصادرات المصرية إلى الجزائر والتي بلغت 4.6 مليون دولار أول شهرين من العام الجاري مقابل 12.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وجاءت في المركز الخامس الصادرات إلى اليونان بقيمة 2.05 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقابل 2.03 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ثم الصادرات إلى السودان والتي بلغت 1.2 مليون دولار أول شهرين من العام الجاري مقابل 4.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويليها الصادرات إلى إثيوبيا والتي بلغت 1.2 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2022.

وجاءت في المركز التاسع الصادرات إلى تركيا والتي تراجعت إلى 993 ألف دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقابل 11.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ثم جاءت الصادرات المصرية إلى الأردن والتي انخفضت أيضا إلى 760 ألف دولار خلال أول شهرين من عام 2022 مقابل 1.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية من الألومنيوم خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مسجلة 138 مليون دولار في أول شهرين من عام 2022 مقابل 126 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

ووفقا لبيان المجلس التصديري جاءت أكثر الدول المستوردة من مصر خلال أول شهرين من عام 2022 كالتالي:

جاءت في المركز الأول الصادرات المصرية من الألومنيوم إلى إيطاليا والتي بلغت 63.9 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجاري مقابل 59.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ثم جاءت بعدها الصادرات إلى إسبانيا خلال أول شهرين من العام الجاري بقيمة 9.5 مليون دولار مقابل 8.8 مليون دولار.

وجاءت في المركز الثالث صادرات مصر إلى المغرب بقيمة 8.3 مليون دولار مقابل 7.1 مليون دولار، وفي المركز الرابع ألمانيا بقيمة صادرات بلغت 7.6 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجاري مقابل 4.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي المركز الخامس جاءت الصادرات المصرية إلى ليبيا والتي بلغت 6.2 مليون دولار مقابل 4.6 مليون دولار، وجاءت في المركز السادس الصادرات إلى هولندا بقيمة 4.6 مليون دولار مقابل 1.8 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت في المركز السابع الصادرات إلى أمريكا بقيمة 4.6 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجاري مقابل 7.9 مليون دولار، ويليها الصادرات إلى بولندا والتي سجلت 4 ملايين دولار مقابل 902 ألف دولار، ويليها الصادرات إلى فرنسا والتي سجلت 3.8 مليون دولار مقابل 2 مليون دولار، وفي المركز العاشر جاءت الصادرات إلى اليونان بقيمة 3.3 مليون دولار مقابل 2.2 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.