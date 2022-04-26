قطاع الأعمال: "النصر للإسكان" توقع عقد تطوير كورنيش المقطم بتكلفة 32 مليار جنيه

وقعت شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عقد شراكة مع شركة سكوب العالمية الهندسية، لتطوير وتنمية كورنيش المقطم والمصاطب.

وتقع أرض المشروع بمنطقة المقطم بالهضبة العليا والوسطى على مساحة 1.75 مليون متر مربع، حيث تصل تكلفة المشروع إلى حوالي 32 مليار جنيه، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة حوالي 61 مليار جنيه، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة، إن المشروع يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، لاستغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة لها وتنمية العوائد المحققة منها، فضلا عن تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.

وكان المهندس محمد عبدالمقصود، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النصر للإسكان والتعمير، قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن المشروع يستهدف تطوير المصاطب والكورنيش بمنطقة المقطم، وهو مشروع ترفيهي.

ومنطقة الكورنيش هي أعلى نقطة في المقطم ويمكن رؤية القاهرة منها بما يشبه رؤيتها من برج القاهرة، وهي أرض تمتلكها شركة النصر.

ويمتد كورنيش المقطم على طول 5 كيلومتر، بما يوفر مساحة ممتدة للمشروع تصل إلى 1.3 مليون متر، وتتجاوز عائدات المشروع 60 مليار جنيه، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي.

وشركة النصر للإسكان والتعمير، هي شركة حكومية تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، تأسست في 1962، وتعمل الشركة في مجال تعمير الأراضي وجميع العمليات العقارية.