الملا يبحث مع جنرال اليكتريك العالمية التعاون في مجال الاستدامة وخفض الانبعاشات

كتب- مصطفى عيد:

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، روجر مارتيلا رئيس قطاع الاستدامة بشركة جنرال اليكتريك العالمية.

وقال بيان من الوزارة اليوم السبت إن اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركة العالمية في إطار القمة العالمية للمناخ Cop27 التي ستستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ.

وتناول اللقاء في هذا الإطار التعاون والتنسيق المشترك في مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين خلال مؤتمر إيجبس في فبراير الماضي بالقاهرة والتي شكلت ائتلافا بين شركات قطاع البترول وشركات عالمية مثل جنرال اليكتريك وبيكرهيوز وبكتل للتعاون في وضع الحلول وتنفيذ المشروعات الداعمة لهذه الاهداف في قطاع البترول والغاز.

وأكد الملا أهمية الشراكات والتفاهمات التي ابرمها قطاع البترول مؤخرا مع شركات عالمية كبري مثل جنرال اليكتريك للاستفادة من خبراتها والتكنولوجيات التي تقدمها مما يعزز قدرة القطاع على الوقوف على أفضل السبل للتعامل بكفاءة مع هدف تحقيق الاستدامة بمنشآت البترول والغاز وتقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير الوقود الأحفوري التقليدي بطرق مستدامة.

وأضاف أن التنسيق جاري بشكل فعلي مع عدد من الشركات العالمية ذات الخبرة والريادة في تكنولوجيات الطاقة وحلول الاستدامة من خلال ورش العمل للوصول لأفضل المبادرات والمشروعات التي يمكن التعاون فيها سويا لتحقيق تلك الأهداف، لافتا إلى أنه سيتم تقديم تلك المخرجات امام قمة COP27 في مصر كخطط تنفيذية لتحقيق رؤية الاستدامة وتحول الطاقة.

وشهد اللقاء استعراض التعاون من خلال الائتلاف الذى يضم شركات إنبى وبتروچت وجنرال اليكتريك وبيكرهيوز وبكتل لدراسة إقامة مشروعات لتخفيض الانبعاثات في منشآت البترول والغاز تحقيقا للاستدامة علاوة على التعاون في مشروعات التقاط الكربون وتخزينه في إطار توفير وقود احفوري مستدام.

واتفق الجانبان على تنظيم ورش عمل بين فريقي العمل من الجانبين لاستعراض أهم التكنولوجيات الداعمة لذلك علاوة على دراسة اقتصاديات هذه المشروعات.