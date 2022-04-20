الضرائب: مواعيد عمل جديدة وإلغاء إجازات بهذا المركز لدعم تقديم الإقرارات

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، أنه تقرر استمرار العمل في المركز الضريبي لكبار الممولين خلال الفترة التى تنتهي بتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، وذلك حتى الساعة الخامسة عصراً، بالإضافة إلى عمل نوبتجيات لأداء الأعمال بعد الافطار من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشر والنصف.

وقالت مصلحة الضرائب، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه تقرر كذلك العمل بالمركز أيام العطلات والإجازات الرسمية لتقديم الدعم الفني اللازم للممولين كي يتمكنوا من تقديم الإقرارات الضريبية عن العام المالي الحالي.

وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن ذلك جاء بناءً على توجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم، وحرصًا من المصلحة على مد جسور الثقة والتعاون مع كافة أطراف المجتمع الضريبي خصوصًا في ظل تزامن قرب انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين مع ظروف العمل في شهر رمضان المبارك.

ومن المنتظر أن ينتهي موسم تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية في نهاية أبريل الجاري، أو بنهاية فترة الـ 4 أشهر التالية للعام المالي للجهة.

وأكد عبد القادر أن مصلحة الضرائب تبذل كل الجهد وتقدم كافة التسهيلات والتيسيرات وترد على كافة الاستفسارات وتقدم الدعم الفني للممولين مما ييسر عليهم تقديم الإقرارات ومن ثم سداد الضريبة المستحقة.

ودعا رئيس مصلحة الضرائب كافة الممولين بمختلف المأموريات الضريبية بالاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي سيقدمه مركز كبار الممولين خلال المواعيد المعلن عنها لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.

وتوفر مصلحة الضرائب خطا ساخنا برقم (16395) من أجل تقديم الدعم للممولين والرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات، وفقا للبيان.