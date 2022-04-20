البساطي: قفزة في قيمة صادرات القطن رغم انخفاض كمية التعاقدات

كتبت – شيماء حفظي:

قال أحمد البساطي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان، لمصراوي، إن قيمة صادرات القطن المصري خلال الموسم الحالي مرتفعة مقارنة بالموسم الماضي، رغم انخفاض كمية التعاقدات.

وأوضح البساطي، أن التعاقدات على التصدير خلال السبعة أشهر الأولى من موسم التصدير – من سبتمبر حتى مارس – انخفضت بنحو 30 ألف طن مقارنة بذات الفترة من الموسم الماضي.

"لكن قيمة الصادرات ارتفعت خلال هذه الفترة إلى 312 مليون دولار، مقابل 200 مليون دولار خلال الفترة المقارنة، بسبب الارتفاع الكبير في سعر القطن الموسم الحالي" بحسب ما قاله البساطي؟

ويبدأ موسم التصدير في سبتمبر وينتهي أغسطس التالي، ويبدأ في أبريل التحضير لموسم الزراعة.

وارتفع سعر القطن خلال الموسم الحالي نتيجة زيادة الطلب العالمي على الأقطان بعد انحسار ازمة كورونا وعودة المصانع للعمل، مع نقص المعروض.

ونتيجة لارتفاع الأسعار عالميا، زادت أسعار القطن محليًا نتيجة تطبيق نظام التداول بالمزادات العلنية مربوطة بالسعر العالمي، وتخطى سعر القنطار 4 آلاف جنيه في المتوسط، وبلغ أعلى سعر في تاريخه بأعلى من ذلك.