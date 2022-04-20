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أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:11 ص الأربعاء 20 أبريل 2022
أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأربعاء

سوق سمك

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كتبت-شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

استقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 39 و42 جنيها.

وسجل سعر كيلو البوري، ليتراوح بين 75 و83 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري، ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه.

وبقي سعر كيلو الكابوريا ثابتا، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و70 جنيها.

وبقي سعر كيلو الفيليه البلطي ثابتا بين 30 جنيها و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 و180 جنيها.

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