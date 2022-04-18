7.2 مليار جنيه حصيلة جمارك الإسكندرية من الضرائب والرسوم في مارس



كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية في مارس 2022 حوالي 7 مليارات و188 مليونًا و965 الف جنيه.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية أفرجت عن مشمول 13 ألفًا و723 شهادة جمركية خلال شهر مارس الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة.

وأوضح أن من بين هذه السلع والبضائع الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات، وقطع الغيار، وغيرها.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس الماضي بلغت مليار و673 مليونًا و228 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 4 مليارات و67 مليونًا و319 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى عن تلك الشهادات نحو مليار و419 مليونًا و495 ألف جنيه.

وذكر أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية قامت خلال شهر مارس الماضي بتصدير مشمول 9536 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 18 مليارًا و626 مليونًا و4 آلاف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وخردة الحديد.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية، التي تم تصدير مشمولها من جمارك الإسكندرية في مارس الماضي بنحو 830 ألف جنيه.