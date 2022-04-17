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"رصيدك بيقل".. كود مجاني لمعرفة خدمات المحمول وكيفية إلغائها

06:08 م الأحد 17 أبريل 2022
"رصيدك بيقل".. كود مجاني لمعرفة خدمات المحمول وكيفية إلغائها

الهاتف المحمول

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كتب-علاء حجاج:

يكتشف الكثير من عملاء المحمول نقصًا في أرصدة هاتفهم دون سبب واضح بالنسبة لهم، ولكن عادة ما تكون هذه الخصومات الخاصة بالرصيد نتيجة اشتراك المستخدم في مسابقات وخدمات ترفيهية متعددة والتي يمكن معرفتها وإلغائها من خلال الكود المجاني الذي حدده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأطلق جهاز تنظيم الاتصالات الكود المجاني #155* الذي يساعد في الاستعلام عن خدمات القيمة المضافة أو إلغاءها التي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية.

ويمكن للعميل الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق طلب الكود المجاني الموحد للشركات الأربعة "فودافون - اورنج - اتصالات - وي" لتظهر لك كافة المسابقات التي مشترك بها ثم تلغيها.

وكذلك يمكنك إلغاء كافة الخدمات الترفيهية والمسابقات والتي قد تتسبب في نقص الرصيد من تطبيق MYNTRA الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن رد للمستخدمين 10 ملايين جنيه، بعد ثبوت أحقيتهم في هذه المبالغ، إذ تلقى الجهاز عدد كبير من شكاوى المستخدمين، وأجرى الجهاز تحقيقًا في هذه الشكاوى وتبين أن للمستخدم الحق في هذه الأموال وتمّ ردها.

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