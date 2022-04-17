بينها ليبتون والمراعي.. هل يتوقف طرح منتجات وسلع الشركات التي أوقفتها التجارة؟

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن أسباب وقف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مئات الشركات من تصدير منتجاتها إلى مصر.

ونشرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، قائمة بالشركات الموقوفة لمخالفة قرار وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016 بشأن قواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، بيانا اليوم الأحد، لتوضيح أسباب إيقاف الاستيراد من عدد من الشركات المصدرة لمصر.

وتضمنت القائمة شركات من عدد من الدول كثير منها من تركيا، إلى جانب دول عربية مثل السعودية والإمارات وتونس والأردن والكويت، بالإضافة إلى دول أخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وإنجلترا واليونان وفرنسا وسويسرا والصين وغيرها من الدول، إلى جانب شركات مصرية قد تكون مناطق حرة.

ومن أبرز هذه الشركات شركة المراعي الغذائية السعودية والتي تتضمن منتجاتها علامات تجارية مثل منتجات المراعي وضمت القائمة شركة نستله للمياه المعدنية.

ومن بين هذه الشركات أيضا شركة يونيليفر البريطانية التي تمتلك أكثر من 400 علامة تجارية في عدد من المجالات.

وذكرت الوزارة أن بعض الشركات تم إيقافها منذ عام 2020، حيث أنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر.

كما أن هناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصري في ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصري، وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية، وفقا للوزارة.

هل تتوقف منتجات يونيليفر والمراعي؟

قالت شركة يونيليفر مشرق إن أنشطتها الصناعية والتجارية سواء بالتصدير أو بالاستيراد تسير بشكل طبيعي ومنظم وفقا لكافة القوانين والقرارات المعمول بها داخل مصر.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الأحد أن بعض الأنباء تحدثت عن وقف استيراد منتجات غير مطلوب تسجيلها مثل شاي ليبتون وفقا لقرار 43 لسنة 2016.

وأوضح أن هذه المنتجات تصنع بالكامل في مصانع الشركة، وتصدرها إلى أكثر من 45 دولة عربية وأفريقية وأوربية وهو ما يؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة.

وتشير بيانات شركة يونيليفر مشرق إلى وجود عدد من المصانع لها في مصر بمناطق مختلفة مثل مدينة السادس من أكتوبر أو برج العرب بالإسكندرية.

كما أن شركة مثل شركة المراعي السعودية لديها مصانع في مصر عبر علامتها التجارية بيتي والمراعي.

ونفى المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، صدور أي قرارات من الوزارة من شأنها منع تصدير منتجات سعودية إلى السوق المصري.

وأشار في بيان اليوم الأحد إلى حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية سواء المستثمرة أو المصدرة للسوق المصري.

ولفت إلى أنه جاري توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية وفقاً لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصري.