مصر توقف الاستيراد من مئات الشركات لمخالفتها شروط التسجيل (مستند)

نشرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، قائمة بالشركات الموقوفة لمخالفة قرار وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016 بشأن قواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.

وتعني هذه القائمة أن منتجات الشركات التي تتضمنها أوقفت الحكومة استيرادها لحين توافق شركاتها مع قواعد تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر.

ووفقا للموقع الإلكتروني للهيئة، تضمنت القائمة شركات من عدد من الدول كثير منها من تركيا، إلى جانب دول عربية مثل السعودية والإمارات وتونس والأردن والكويت، بالإضافة إلى دول أخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وإنجلترا واليونان وفرنسا وسويسرا والصين وغيرها من الدول، إلى جانب شركات مصرية قد تكون مناطق حرة.

ومن أبرز هذه الشركات شركة المراعي الغذائية السعودية والتي تتضمن منتجاتها علامات تجارية مثل منتجات المراعي نفسها، واليوم، ولوزين، ونيورا، وسفن دايز.

ومن بين هذه الشركات أيضا شركة يونيليفر البريطانية التي تمتلك أكثر من 400 علامة تجارية في عدد من المجالات، من بينها شاي ليبتون، ومنتجات فازلين، وصن سيلك، وكومفورت، ودوف، وأكس، وصن، وكنور، ومن بينها شركة نستله للمياه المعدنية.

وفيما يلي قائمة الشركات الموقوفة لمخالفة قرار قواعد تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر.