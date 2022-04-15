الأجهزة المنزلية والأحذية.. توقعات بارتفاع أسعار سلع بعد رفع المازوت للمصانع (فيديو)

كتبت- شيرين صلاح:

توقع تجار زيادة أسعار الملابس والأحذية والأجهزة المنزلية، بعد زيادة أسعار المازوت للمصانع، فالبعض توقع الزيادة خلال الفترة المقبلة والبعض الأخر ذكر أنه لن تحدث زيادة في الأسعار.

وأعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، اليوم الجمعة، زيادة سعر طن المازوت المورد للصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه.

واستثنت اللجنة الصناعات الغذائية والكهرباء من القرار، وقررت تثبيت أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وقررت لجنة التسعير التلقائي، لمنتجات الوقود زيادة أسعار البنزين 25 قرشا اليوم، وتثبيت سعر السولار.

الأجهزة المنزلية

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أي زيادة في أسعار الطاقة ترفع من التكلفة الإنتاجية للسلع وبالتالي ترتفع أسعار المنتجات النهائية بالأسواق.

وعن الزيادة المتوقعة في الأسعار بعد زيادة المازوت للمصانع، أشار هلال إلى أن المصانع ستدرس الزيادة بكل منتج على حدى بحسب الزيادة في التكلفة الإنتاجية له، ومن بعدها ستعلن عنها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف هلال، أن أسعار الأجهزة الكهربائية شهدت ارتفاعًا بنسبة 15% خلال الفترة الماضية في الأسواق بعد زيادة المعادن بالبورصات العالمية.

وكانت أسعار المعادن بالبورصات العالمية شهدت زيادة في الأسعار نتيجة التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الشراء.

أسعار الأحذية

محمد مهران رئيس شعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية، وتوقع أيضا زيادة أسعار المنتجات الجلدية خلال الفترة المقبلة بالأسعار بالأسواق.

وأوضح مهران أن سعر المنتج النهائي يتم تسعيره بعد حساب التكلفة الإنتاجية للمنتج، وأي زيادة في التكلفة الإنتاجية ترفع من سعر المنتج النهائي في الأسواق.

وأضاف مهران، أن الزيادة في المنتجات النهائية لم تتحد بعد، وينتظر إعادة حساب التكلفة النهائية للمنتجات خلال الفترة المقبلة.

وشهدت أسعار الأحذية والشنط اتفاعًا بنسبة تتراوح بين 10 و15% بحسب القطعة، خلال الفترة الماضية بالأسواق نتيجة زيادة الخامات المستوردة، وفقا لقول شريف يحيي رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

أسعار الملابس الجاهزة

بينما قالت سماح هيكل عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إنه لن يتم ارتفاع أسعار الملابس خلال الفترة المقبلة بالأسواق، وذلك بعد زيادة المازوت للمصانع.

وأوضحت هيكل، أن موسم الملابس الصيفية تم إنتاجه وطرحه بالأسواق حاليا، لذا لن تحدث زيادة في الأسعار هذا الموسم.

وذكرت عضو شعبة الملابس، أن مصانع الملابس تعتمد في تشغيلها على الكهرباء وليس المازوت، لذا لن تتأثر الأسعار حاليا.

وعن ارتفاع الأسعار خلال الموسم الحالي للملابس الصيفية، قالت هيكل إن أسعار الملابس خلال موسم الصيف شهدت زيادة بنسبة 20%.

ولكن الزيادة جاءت نتيجة زيادة الخامات المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى أن الزيادة جاءت مع بداية موسم التصنيع، لذلك لم تستطيع المصانع تحملها وسببت زيادة الأسعار خلال موسم الصيف.