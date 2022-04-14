إيني: اتفاق إيجاس سيسمح بتصدير 3 مليارات متر مكعب من الغاز لأوروبا في 2022



كتب- أحمد السيد:

قالت شركة إيني الايطالية، في بيان لها، إن الاتفاق المبرم مع الشركة القابضة للغازت الطبيعية "ايجاس" المصرية، سيسمح بتصدير نحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في عام 2022 إلى أوروبا وإيطاليا، وذلك من محفظة الشركة.

وأضافت الشركة، أن الاتفاقية تسمح بزيادة إنتاج الغاز وصادرات الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى الترويج لتصدير الغاز المصري إلى أوروبا، وتحديداً إلى إيطاليا، في سياق الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وبحسب الشركة الإيطالية، فإن الطرفين اتفقا على تثمين احتياطيات الغاز المصري من خلال زيادة أنشطة الغاز المشتركة وتحديد الفرص لتعظيم إنتاج الغاز على المدى القصير، حيث ستعمل إيني أيضًا على تحسين حملات الاستكشاف في الكتل الحالية وفي المساحة المكتسبة حديثًا في دلتا النيل وشرق البحر الأبيض المتوسط ومناطق الصحراء الغربية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد أمس، مراسم التوقيع على اتفاق إطاري للتعاون في مجال الغاز الطبيعي وتصديره، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة إيني الإيطالية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني.

وبحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء، يهدف الاتفاق إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز المصري من خلال تعظيم الإنتاج المشترك بين الجانبين بما يسهم في قيام شركتي "إيجاس" و"إيني" بتحديد الأنشطة والفرص الجديدة من أجل زيادة معدلات انتاج الغاز على المدى القصير.

كما يهدف الاتفاق إلى استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة في مجال البحث والاستكشاف بمصر وخاصة بمناطق دلتا النيل، وشرق المتوسط، والصحراء الغربية؛ من خلال حملات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بقطاعات امتيازها الحالية والمناطق التي حصلت عليها مؤخرا.

ويتيح الاتفاق الإطاري فرصة توفير تصدير شحنات من الغاز المسال من مصنع إسالة الغاز بدمياط إلى إيطاليا أو أوروبا، وفقا لبيان رئاسة مجلس الوزراء.

وسيقوم كل من شركتي "إيجاس" و"إيني"، وذلك من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول، بإطلاق حملة توعية موحدة بهدف تعزيز كفاءة الطاقة في جميع مواقع ومقار شركات قطاع البترول.

وأشار البيان إلى أن ذلك يسهم في تخفيض استهلاك الكهرباء، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وقد يتم التوسع في الحملة بشكل أكبر على مستوى الدولة.