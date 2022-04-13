4.6 مليار جنيه حصيلة جمارك السويس من الضرائب والرسوم في مارس



كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس خلال مارس الماضي وصل إلى حوالي 4 مليارات و614 مليونًا و713 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس أفرجت عن مشمول 13 ألفًا و331 شهادة جمركية خلال مارس الماضي للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة.

وأوضح أن من بين هذه السلع والبضائع: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والمصنوعات البلاستيكية، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار، وغيرها.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس بلغت مليارًا و250 مليونًا و726 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و910 ملايين و558 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 389 مليونًا و469 ألف جنيه.

وذكر أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس قامت خلال مارس الماضي بتصدير مشمول 3 آلاف و601 بيان جمركي تحت نظم التصدير المختلفة، بقيمة بلغت 9 مليارات و295 مليونًا و719 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 7 ملايين جنيه.