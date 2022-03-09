الضرائب: مأموريات "القاهرة رابع" تساعد مموليها للتسجيل بالمنظومة الجديدة



كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المكاتب الأمامية بالمأموريات العشرة المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع تستقبل ممولي هذه المأموريات لمساعدتهم في التسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة وتقديم الدعم الفني لهم.

وأضاف في بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار حرص المصلحة ووزارة المالية على التيسير على الممولين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، ومع قرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين في 31 مارس الحالي.

وذكر أن المصلحة خصصت 33 منفذا (شباك) بمبنى الخزانة العامة للتيسير على ممولي المأموريات المدمجة بمنطقة القاهرة رابع لمساعدتهم في التسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وتقديم الدعم الفني لهم.

وأوضح عبد القادر أن عنوان مبنى الخزانة العامة لاظوغلي، تقاطع شارع منصور مع شارع إسماعيل أباظة بجوار محطة مترو أنفاق سعد زغلول، أمام ضريح سعد زغلول.

وطالب رئيس المصلحة ممولي المأموريات العشرة المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع بسرعة التسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة وتقديم الإقرار الضريبي عليها، خاصة مع قرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين في 31 مارس الحالي.

وأشار إلى بدء تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بالمأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع منذ 2 يناير الماضي، وتم إلزام ممولي هذه المأموريات بتقديم إقراراتهم الضريبية عليها بداية من موسم الإقرارات الضريبية الحالي.

وأكد عبد القادر حرص المصلحة على توفير كافة وسائل الدعم الفني التي من شأنها مساعدة ممولي المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع للتسجيل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، من خلال استخدام الفيديو والشرح التفصيلي.

وأوضح أنه يمكن الاستفادة من هذا الفيديو من خلال الدخول على موقع بوابة مصلحة الضرائب المصرية ثم الضغط على المركز الإعلامي، ثم دليلك للتعامل مع المنظومة الجديدة، ثم اتباع التعليمات الموضحة بالفيديو التوضيحي للتسجيل على المنظومة.

كما يمكن للممولين الاستعانة بالخطوات التفصيلية المكتوبة بمستند "دليل مستخدم البوابة الموحدة "، وفقا لعبد القادر، الذي أشار إلى أنه لمزيد من الاستفسار يمكن الاتصال بمركز اتصالات مصلحة الضرائب على (16395) أو زيارة المكاتب الأمامية بالمأمورية أو مبنى الخزانة العامة.

وقال إن وحدة الإعلام بالمصلحة تنظم ندوات بعنوان (كيفية التسجيل وتقديم الإقرارات على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة) لممولي مأموريات منطقة القاهرة رابع وذلك يوم الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءً أون لاين حتى نهاية أبريل 2022.

وأضاف عبد القادر أنه يتم الإعلان عن هذه الندوات والرابط الخاص بها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك

كما يمكن للمؤسسات المختلفة التواصل مع وحدة الإعلام بالمصلحة على البريد الإلكتروني (tax.media@eta.gov.eg) للتنسيق لعقد ندوات توعية ضريبية، بحسب عبد القادر.

وتتضمن المأموريات العشرة المدمجة والتابعة لمنطقة القاهرة رابع: مأمورية ضرائب السيدة زينب، ومأمورية الخليفة ، ومأمورية الدرب الأحمر، ومأمورية المنيل، ومأمورية مصر القديمة، ومأمورية دار السلام، ومأمورية البساتين، ومأمورية المعادي، ومأمورية حلوان، ومأمورية 15 مايو.