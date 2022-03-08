"جهينة" تعيد تشغيل مصنعها بأسيوط لمواجهة زيادة الطلب المتوقع في رمضان

كتبت- دينا خالد:

تعتزم شركة جهينة للصناعات الغذائية، إعادة تشغيل مصنعها في أسيوط، للمساهمة في زيادة الإنتاج لتلبية نمو الطلب المتوقع خلال شهر رمضان المقبل، وفقا لما قالته بسنت فؤاد، رئيسة العلاقات الخارجية بالشركة.

وأوضحت بسنت، في تصريحات للصحفيين، خلال جولة بالشركة اليوم الثلاثاء، أن الطلب على منتجات ألبان جهينة يرتفع في شهر رمضان 3 أضعاف الأيام العادية، وهو ما يدفع الشركة لتكثيف إنتاجها حاليًا لسد احتياجات السوق.

ومصنع أسيوط، تم إغلاقه في 2016، قبل أن تقرر الشركة إعادة فتحه مرة أخرى في نفس التوقيت العام الماضي، ما ساعد في تلبية طلبات منطقة الصعيد، وهو ما ستكرره العام الجاري، وفقا لبسنت.

وأوضحت بسنت، أن الظروف الاقتصادية المحيطة وارتفاع أسعار السلع المستوردة، جعلت الشركة تبحث عن حلول بديلة مثل تقليل نسبة المدخلات المستوردة، والبحث عن بدائل محلية، والتأخير في تمرير الزيادة وهو ما أثر على ارباح العام الماضي.

وأشارت بسنت، إلى أن من أبرز مدخلات الإنتاج التي ارتفعت هي الأعلاف، ونستورد جزء منها من روسيا وأوكرانيا، وهي سبب رئيسي في ارتفاع أسعار الألبان.

وقالت إن الشركة، تتعاقد حاليا مع مزارع محلية بجانب مزارع جهينة، للحصول على لبن خام بدلًا من اللبن المجفف، لكنها تواجه أزمة في اختلاف الجودة بين النوعين.

وتعمل شركة جهينة للصناعات الغذائية، التي تأسست عام 1983، في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان، العصائر وكذلك منتجات الطهي وتنتج 250 منتج ولديها 31 مركز توزيع.