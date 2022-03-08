وزير البترول يبحث مع شيفرون التعاون في تصدير إنتاج الشركة من الغاز

كتب- مصطفى عيد:

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع كلاي نيف، رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر سيراويك الدولي للطاقة الذي تقام فاعلياته خلال الأسبوع الحالي خلال الفترة من 7 إلى 11 مارس 2022 بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، شهد اللقاء استعراض نشاط الشركة في مصر وخططها البحثية بمناطق امتيازها في غرب البحر المتوسط وفي البحر الأحمر، والتعاون المشترك بين الجانبين في نقل الغاز من حقول شرق المتوسط لإعادة تصديره من خلال الاستفادة من البنية الأساسية التي تمتلكها مصر لإسالة الغاز الطبيعي.

وأوضح الملا أن اللقاءات المستمرة مع الشركاء في إطار زيادة الاستثمارات البترولية تؤكد مدى الثقة والتعاون بين الجانبين والرؤى المشتركة فيما يخص دعم عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج.

وذكر أن دخول شيفرون للبحث والاستكشاف السوق المصري مؤخراً يؤكد جاذبية الفرص البترولية التي تطرحها مصر وما تؤسس له من مستقبل واضح الرؤية لهذه الصناعة الحيوية التي لازالت هي المصدر الرئيسي لإمدادات الطاقة في العالم.

وأبدى كلاي نيف تفاؤله بتحقيق نتائج أعمال متميزة بمناطق عمل شيفرون بمصر في ظل الدعم الذي توفره وزارة البترول والثروة المعدنية والاحتمالات والشواهد البترولية في هذه المناطق، مؤكدا اهتمام شيفرون بالإسراع بتنفيذ خططها.

وأشار إلى مشاركة شيفرون بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" والذي شهد زخماً كبيراً وحضوراً قوياً ومناقشات ثرية أحدثت المزيد من تقارب وجهات النظر بين مصر وشركائها في الصناعة البترولية ورؤيتها المتوازنة نحو الانتقال الطاقي.

ويجمع مؤتمر أو أسبوع "CERAWeek" كل عام القادة العالميين في مجال الطاقة والصناعة على مدار 40 عاماً هي عمر المؤتمر لتقديم أفكار جديدة ورؤى وحلول لأكبر التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة والبيئة والمناخ، واستعراض آفاق وسياسات أسواق الطاقة العالمية وآخر مستجدات التقنيات الحديثة والتصنيع والتمويل والخدمات.

وتشهد فاعلياته هذا العام مشاركة أكثر من 840 متحدثاً ووفوداً من ما يزيد عن 100 دولة حول العالم، وتعقد دورته هذا العام تحت شعار "وتيرة التغيير: الطاقة والمناخ والابتكار"، وفقا للبيان.